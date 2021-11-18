立委林楚茵18日在財委會爆料，接獲檢舉前新光人壽董事長吳東進，2020年遭金管會停職後，依然把手伸進新光金當「影武者」在金控沒有任何職務，卻可以操縱公司營運。金管會主委黃天牧證實，銀行局確有收到相關檢舉函，已發函請金控三位獨董去調查，「若真有這些行為，確實違反公司治理」。

林楚茵列表直批，2020年9月16日吳東進遭金管會停職後，今年10月1日、2日吳東進還召集金控董總、高階主管會議，要求子公司協助推廣業務；10月7日與10月22日吳東進再召集金控高階主管會議，干涉信用卡業務、新壽土地開發、藉開會提高傑仕堡住房；11月7日吳東進再召集人壽高階主管會議，商討新光年度活動。

黃天牧證實，銀行局確實有收到相關檢舉函，他強調三點：第一，公司治理上不是法律而是一個文化，如果有這些行為確實違反公司治理；第二，銀行局在收到檢舉函後，在11月中已發函給新光金三位獨董，要求獨董要就這事實去調查，並提供給金管會，若吳東進有形同控制人事財務業務等行為，依公司法第8條第三項，有這樣事實就是違反公司法，證交法也會有相關的處分。

除了公司法、證交法外，金管會也會依行政裁量上也會給予處理。黃天牧也感謝林楚茵提出這樣具公共性的議題，具有教化金控的作用。

銀行局局長莊琇媛指出，吳東進已不在人壽董事席次上，非壽險董事長，也沒有在金控董事會扮演任何角色，要查證是否違反相關法規，「這是首度接獲檢舉」，金管會會看獨董查證結果，至於罰則要再看相關法規。

莊琇媛表示，不管吳東進是在新光傑仕堡還是在公司開會指揮，地點非重點，而是看他做的事是否影響公司，像人事指派，若是總經理的派任、要到董事會，而其他階級像經理的指派則是要由總經理決策，而總經理是否受誰指揮，就要看獨董查證結果。