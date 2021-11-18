中國知名攝影師陳漫近期為迪奧（Dior）展覽拍攝的照片被批「辱華」、刻意醜化中國女性及亞裔。中國官媒央廣網為此刊發評論稱，若有品牌以創作之名行「審醜、抹黑」之實，必遭痛斥唾棄。

綜合陸媒報導，陳漫這系列作品日前於上海舉辦的「迪奧與藝術－LADY DIOR 我之所見」主題區展出。照片中有一名女子配上清朝髮式，眉毛淺淡、雙眼細長，兩頰有雀斑，雙手拿著黑色「Lady Dior」手提包。

這張圖片在中國大陸社群平台引發批評，網友普遍認為這是西方對黃種人的刻板印象和污衊。

由中國官媒中央廣播電視總台主辦的央廣網15日則刊發評論回應這起事件，指藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥著歧視、偏見。

評論提到，精品品牌杜嘉班納（Dolce&Gabbana）2018年因宣傳影片「刻意醜化中國人物和景象」，遭到中國民眾抵制，「殷鑑不遠，若有其他品牌也想通過醜化亞洲人形像從而迎合某些固化認知，以個性化創作之名行審醜、抹黑之實，並藉此樹立所謂獨特的『風格』和『賣點』，必然會遭到人們的痛斥與唾棄。」

評論又稱，藝術當是美的，美的種類可以是多樣的，「我們推崇藝術的個性化創作，並不代表我們接受無底線醜化；我們歡迎藝術的百花齊放，也不代表我們會容忍『假惡醜』大行其道。只有讓藝術回歸『真善美』的本真，才是品牌和作品立足長遠的根本。」

迪奧事後已刪除官方微博上的有關照片，至於陳漫則暫未回應事件。（編輯：繆宗翰）1101118