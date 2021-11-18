飲料價格不斐的星巴克，其實有提供一些免費服務，一名女網友透露，免費服務包括飲料提袋、免費加料、更換糖漿、精確調整甜度、換牛奶與加熱飲品等。讓不少網友看了大呼長知識了，另也有前星巴克店員補充說明，免費加料與更換糖漿都有相關的規定，大家要仔細看清楚，不是每一款飲料都可以加的。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，最近才知道星巴克有免費提供一些隱藏服務，讓她大吃一驚，也很好奇大家知不知道這些免費服務？

女網友分享，首先星巴克會「免費提供飲料提袋」，這邊的袋子不是一般的紙袋，她個人覺得這點超貼心，因為有時外出難免會忘記帶飲料袋出門，且設計簡單又可以重複利用，非常方便；另就是能「免費加料」，像可可碎片、鮮奶油或巧克力醬等。

女網友接著說，飲料也能「更換糖漿」與「精確調整甜度」，原PO透露自己平常買星巴克的飲料多會說壓兩下就好，最多可以壓到四下，但她覺得兩下就已經超級甜，硬生生壓到四下恐會甜膩到不行。

女網友指出，點購含有牛奶成分的飲品，可以選擇低脂、全脂和豆漿，她認為這點真的超貼心的，身為豆漿狂人下次一定要試試看；另外飲料的熱度也可以調整，一般熱飲多是做70度左右，但最熱其實可以調整到「Extra Hot」，燙到不能再燙。

對此，一名曾在星巴克擔任店員的女網友則補充說，不是所有飲料加料都不用錢，免費加料的條件是建立在飲料本身就有的物料加倍，舉例來說，巧克力可可碎片可以多加碎片、焦糖瑪奇朵可要求焦糖醬加多一點；更換糖漿的部分則是原本有加糖漿的飲料可免費更換，例如香草那提換榛果糖漿就變成榛果那提。

女店員也強調，按照以上的原則加料或更換糖漿才不用加錢，真的不是隨便加都免費的，例如冰拿鐵若要加焦糖醬就得付10元，所以大家要特別注意。另外，她也補充表示，免費加料的量也都有上限，都是以原本的配方的兩倍為限，舉例來說，中杯可可碎片原本是加3匙可可碎片，最多可加到6匙。而許多人大愛的「太妃糖漿」因為是期間限定的物料，所以不能換喔！

不少網友看完驚呼「長知識了」，喝這麼多年的星巴克還是第一次聽到這些，不過也有網友哀嚎說，免費服務一次全曝光，感覺奧客們也要出來了，加上最近又有買一送一的活動，替星巴克店員默哀。