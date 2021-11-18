台北市觀傳局傅姓約僱稽查員去年2月起，協助負債的黃姓男友，詐領市府旅宿業檢舉獎金，傅女多次將市府內的違法業者資訊透露給黃男得知，並自行出錢，讓黃男進入違法旅館拍照，並盜用雙方家人的名義，寄發檢舉信函，詐領獎金金額高達72萬元，但傅女裡應外合的手段最終被同處室科員察覺，未成功取得獎金，還被移送新北地檢署偵辦。檢方今依貪汙等罪嫌起訴傅女和黃男。

起訴書指，黃男因投資失利，目前住在台中公園河畔帳篷內居無定所，傅女為了幫助男友脫離困境，便告知他可以跟她裡應外合，透過檢舉違法旅宿業者獲得高額獎金；傅女去年起便開始利用職務之便，查看探聽市府違法旅宿業者的稽查結果，並加以過濾，再利用公務電腦預訂違法旅宿，自行刷卡付費，讓黃男入住拍攝檢舉。

雖然依法規規定，罰鍰金額超過10萬元可以領取15％的檢舉獎金，但每人每年度不得領取超過30萬元，因此傅女、黃男便假借親屬名義擔任檢舉人，從中規避，未料觀旅局王姓科員在審核案件時，意外發現這些檢舉案件的截圖畫面，都與傅女的公務電腦工作排序相供，就連訂房者的英文名稱也與傅女相似，因此便向長官舉發，全案才東窗事發。

檢方表示，傅女、黃男短短6個月內檢舉48個案件，並冒用不知情的親屬名義，企圖詐領72萬檢舉獎金，此舉已涉犯貪汙治罪條例、行使偽造文書等罪嫌，因此將2人起訴，但因2人在偵查期間都已自白，又無實質獲得犯罪所得，因此請法官減輕其刑。