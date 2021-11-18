運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，天倉地庫凹陷、眉粗眼細、短鼻、鼻孔外露、人肥而氣短的人最常缺錢用，他們財運起伏不定，難得安穩，縱使有財也容易敗光。

▍1.天倉陷、地庫枯

天倉就是太陽穴的位置，位於眉毛的尾部到髮際線之間的部位，天倉以飽滿無疤為佳，若是一個人的天倉凹陷，這種人沒有豐厚的家底，天生財源不足。地庫位於左右嘴角之下，也是飽滿為好。如果一個人的地庫面相不好，那麼對於他命中的財運、事業、以及晚年運勢將有不好的的影響。「天倉陷、地庫枯」的人，一生難以穩定，生活事業都缺少計畫，經常只看眼前，不為將來做打算。

▍2.眉粗眼細

眉眼的配合講究清貴、舒展、明亮，這樣才是好的眉眼。如果眉毛粗又散，眼細又小，這就是配合不當，這樣面相的人生活散漫，事業堪憂，沒有賺錢門路，卻常常衝動消費，又無力填補空缺。

▍3.短鼻、鼻孔外露

鼻短而鼻頭無肉，賺錢困難，財路閉塞，難以存錢。若再加上鼻孔上仰外露，則一生錢財不夠用，並非是賺得不多，實則是過度消費。鼻孔外露，又被稱為朝天鼻，在面相中是破財相，因為鼻子是面相中的財帛宮，就像一個金庫一樣，若是鼻孔外露，就像金庫被砸開了一個無底洞，財富必定丟失。

▍4.人肥而氣短

古時認為長得豐滿即是貴相，但這個豐滿是以體態勻稱、肉包骨為標準，並非如今理解的肥胖。若身材肥胖、出氣短促，感覺聲音只發出一半就沒了，這種人一生都會面臨生活的窘迫，不但難有積蓄，甚至負債累累。過度肥胖還會影響身體健康，增加猝死風險，不加以控制容易變成福薄短命之人。

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