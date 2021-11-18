110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組預賽18日點燃戰火，第1場比賽就安排新榮高中、高苑工商兩支女教頭田本玉率領過的球隊對壘，雖然沒有轉播，球員們依舊賣力表現，首節新榮領先2分，可惜替補群未能延續氣勢，次節起被高苑工商拉開差距，終場高苑94比46旗開得勝。

賽後新榮教頭蘇裕勝指出，其實此役表現不錯，從第1節還能領先就看得出來，可惜替補球員無法適應對方的強度，被拉開差距後就讓主力比較多休息，為之後兩場比賽準備，「先發球員表現好到出乎我意料，不過預賽要拚晉級12強複賽，重點還是後段，再繼續加油。」

蘇裕勝補充，球員主要不是來自大城市，因此來到台北比賽都很興奮，也覺得觸目所及都很新鮮，雖然這個球季結束後他要結束帶兵任務，也不確定學校之後還會不會為籃球隊招生，能夠來到這個舞台，他鼓勵球員享受比賽，一起好好打完照個賽季。

蘇裕勝是新榮94學年奪冠成員，高苑現任教練梁有勝是學弟，兩人都說，蘇裕勝高三、梁有勝國一時兩人就認識，長期都有保持聯絡，也覺得命運太神奇，讓兩隊預賽抽籤就碰在一起。

此役高苑王達倫斬獲21分、10籃板，隊友郭俊言11分，羅羽翔、傅發翔各10分；新榮以張翟恩14分最高，蔡明宏10分居次。

新榮教練蘇裕勝（右）。（高中體總提供）