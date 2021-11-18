香港模特兒陳嘉儀（Tracy）身材火辣，擁有35D傲人雙峰和甜美五官，過去她曾到台灣發展，與性感教主雪碧合作，近日已逢2021年年底，她宣布再度親自出馬設計公益月曆，收入全捐給慈善用途，可謂人美心也美。先前她更在IG分享自己上空接受按摩的照片，可見她露出半球趴在床上，令人想入非非。

陳嘉儀過去曾演出電影《鴨王》、《男神訓練營》，今年31歲的她身高166公分，體重僅有44公斤，三圍是35D、24、33，葫蘆型的S身材為她吸引不少粉絲，過去她受訪透露仍嫌自己身材不夠好，問她如何瘦身又不讓雙峰「消風」？她表示自己飲食會盡量戒除澱粉，花許多時間做運動，她更表示保養胸部很重要，要時常花時間按摩，並強調反對吃減肥藥，不僅有可能瘦到不想瘦的部位，也對身體不好。

陳嘉儀曬上空辣照。（圖／翻攝自tracybaby0722 IG）

先前陳嘉儀曾來台灣與雪碧一起工作，2016年她接受《東網》表示到台灣後很多人都說她外型很像台妹，常有人說台灣女生說話比較溫柔，她倒是覺得不一定，指出：「香港女生也可以很溫柔」。已連續好幾年推出慈善公益月曆的陳嘉儀，今年也不例外，她表示在拍照前還特別請了私人教練修飾體型，而月曆內頁不假他人之手，都是由陳嘉儀一手包辦設計，當中還加了磨砂片，開賣後成績不錯加印了好幾本，陳嘉儀回應：「好感恩！好開心可以盡棉薄之力帶大家一起行善」。

陳嘉儀受訪時強調，今年的月曆善款不扣除成本，將全數作為公益用途，去年收益是幫助兒童，今年的目標也一樣。而她雖做公益全力以赴，私下卻好像不太會用社群網站，日前在IG透露最近才看到2019年、2020年發來的工作訊息，呼籲：「無奈！如果大家找我工作或真是有重要事找我發信息去我的Facebook和微信會比較好！」