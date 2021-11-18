中央估計明年農曆春節前約有4萬多人返國，台中市有41家居家檢疫替代所共2634間房，自12月20日至明年1月20日已近滿房。台中市觀光旅遊局已積極媒合旅館加入居家檢疫替代所，目前3、4家洽談申請中，即日起每日於市府網站防疫專區、台中觀光旅遊網公布至春節前每日可出售訂房客房數量提供民眾查詢。

中央流行疫情指揮中心11日宣布春節期間入境檢疫A、B、C方案，自今年12月14日至明年2月14日維持14天檢疫。A方案維持14天在防疫旅宿檢疫；B方案(10＋4)，如符合1人1戶，或同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天者，同戶內可1人1室，前10天在防疫旅宿檢疫，後4天返家在家檢疫。

C方案(7＋7)，如檢疫者入境時完成2劑疫苗接種且滿14天，並符合1人1戶或同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天者，同戶內可1人1室，前7天在防疫旅宿檢疫，後7天返家在家檢疫。

觀旅局表示，中市各居家檢疫替代所正在調查盤點已訂房者如符合B方案、C方案可縮短住宿天數，調整可售出房間數，提供檢疫者訂房，觀旅局即日起亦在台中市政府官網防疫專區、台中觀光旅遊網公布從今年12月15日至明年1月31日止，各居家替代所可出售客房數量，提供民眾查詢媒合訂房，市府也設置服務專線04-25152589，協助民眾洽詢訂房相關事宜。

觀旅局進一步說明，符合春節返鄉檢疫C方案(7＋7)者，中央流行疫情指揮中心也釋出集中檢疫所提供檢疫者入住，17日上午10點起於入境檢疫系統開放預訂，集中檢疫所每梯次提供3600間房，約可提供2萬1600間的量能，每人每日收費為1500元，可入住時間為今年12月14日至明年2月5日。

另外，交通部觀光局已整合全國各縣市防疫旅宿資訊，推出優化版「防疫旅館查詢平台」，以「紅、黃、綠」燈號顯示各縣市空房狀況，民眾可查詢今年12月25日至明年1月31日各縣市防疫旅館空房狀況，俾利需求民眾訂房作業。