大陸交通運輸部18日印發《綜合運輸服務「十四五」發展規劃》提出，到2025年，「全國123出行交通圈」（都市區1小時通勤、城市群2小時通達、主要城市3小時覆蓋）與「全球123快貨物流圈」（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）加快構建，讓多層次、高品質的旅客出行服務系統與全鏈條、一體化的貨運物流服務系統初步建立，運輸結構進一步優化。

此外，該《規劃》中也加強社會民生需求，包含提出要指導網約車平台公司優化約車軟體，增設「一鍵叫車」功能，方便老年人使用，並鼓勵有條件的地區在醫院、居民集中居住區、重要商業區等場所設置計程車候客點、臨時停靠點。逐步實現老年人憑身份證、社保卡等證件乘坐城市公共交通。

據第一財經報導，該《規劃》提出，促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、高效化發展，優化交通能源結構。積極推動新能源和清潔能源車輛、船舶在運輸服務領域應用，加大運營、通行、停車、充電等政策支持。

另外還要加快充換電、加氫等基礎設施規劃佈局和建設。國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域每年新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低於80％。打好柴油貨車污染治理攻堅戰，鼓勵各地採取經濟補償、限制使用、加強監管執法等措施，推進高排放營運車輛更新淘汰。