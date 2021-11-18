歐盟藥物監管單位周三指出，從Novavax提供的資料足以證明該疫苗的有效性，可能在數周內就Novavax新冠疫苗的批准做出決定。

歐洲藥物管理局(EMA)指出，該疫苗名為Nuvaxovid，是基於以蛋白質為基礎的疫苗，一直接受滾動式審查，以加快審查速度。

如果EMA批准該疫苗，將是歐盟第五個新冠肺炎疫苗，其他則為輝瑞/BNT、莫德納(Moderna)、AZ(AstraZeneca)、嬌生。

歐盟的通過可能會比美國早很多。Novavax必須解決美國生產問題，預計在年底對美國提出批准申請。

EMA說，兩個顧問小組正在審查Novavax提交有關風險管理以及疫苗在兒童使用的問題。

Novavax在本月稍早首先獲得印尼的緊急使用許可。菲律賓則在本周三通過緊急使用的授權，使用由印度血清研究所所製造的版本。Novavax疫苗目前正尋求世衛組織(WHO)的支持。