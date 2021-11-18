大陸一名21歲正妹歐陽忻怡患有胸膜間皮瘤，日前病情惡化，躺在病床上全身都插滿管子，已經說不出話卻還是指著自己的眼睛，想要自己離世後能捐出眼角膜，她的父母也完成其遺願，最後將她的眼角膜捐給3歲男童和43歲女士，讓善良的歐陽忻怡遺愛人間。

綜合陸媒報導，歐陽忻怡從小就一肩擔起照顧弟弟和奶奶的責任，今年7月生日，上大學的她有點生活費了，便拿去捐款做公益，同時簽署器官捐贈協議，想讓自己度過意義非凡的生日，當時家人都以為會用到這份協議的那天還很遙遠，沒想到3個月後她就被診斷罹患罕見的胸膜間皮瘤。

歐陽忻怡7月簽署器官捐贈。(圖/翻攝自微博)

由於發現的時間太晚，癌細胞已經轉移到頭部，歐陽忻怡也失去了手術機會，身體狀況越來越差，她知道自己的時間不多，想起曾簽過器官捐贈協議，但癌症病人很多器官都不能用，因此她決定捐出眼角膜，到了10月24日，歐陽忻怡已經因為全身插管無法說話，卻還是不斷重複指著眼睛。

歐陽忻怡的父母不捨卻還是完成愛女遺願。(圖/翻攝自微博)

歐陽忻怡的父母儘管悲痛，卻還是在愛女撒手人寰後，將眼角膜捐贈給一名3歲男童和一名43歲女士，她的表姊也深受感動，登記了器官捐贈，父母也準備簽署，希望用實際行動支持女兒，消息曝光後，不少網友都深受感動直呼，「人美心善的女孩，只是回天上當仙女啦」。