成功大學醫學系大二生遭人在Dcard論壇爆料，還沒拿到醫師執照，就進手術房幫病患縫合傷口，引發觸法疑慮，台南市衛生局今天表示，經調查，由於成大醫院未確實督導所屬醫事人員依法執行業務，依醫療法第57條規定，裁處5萬元罰鍰。

上周引發軒然大波的成功大學醫學院附設醫院讓大二生進入開刀房，替病患進行外科縫合手術，校方和醫院第一時間出面說明，該生在外科實習1年，傷口縫合亦由主治醫師現場指導進行，未違反醫療規定，但衛福部長陳時中卻稱「聽起來像是有違法」。

衛生局經過查察後，認為該院未確實督導所屬醫事人員依法執行業務，依醫療法裁處成大醫院，成大醫院指出，尊重主管機關的裁決。

衛生局表示，成大醫學中心負有教育醫學生的責任，事件發生後，衛生局發文要求成大說明是否按教學計畫實施，安排學生進手術室，但成大僅表示學生是在醫師監督之下進行縫合，依法可開罰5萬元到25萬元，衛生局開罰5萬元。

衛生局也呼籲，為確保病患權益，醫院執行臨床教學活動應依循相關臨床實習實施原則規劃課程，並善盡督導之責，建立信賴的醫病關係。