根據熟悉內情人士透露，美國總統拜登政府已要求中國、印度和日本等全球一些最大石油消費國考慮釋出原油儲備，與美國通力合作降低全球能源價格。

路透社報導，美國經濟活動自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初的低點反彈，汽油價格與消費者物價隨著復甦不斷攀升。拜登竭力排除政治壓力之際，傳出上述不尋常的要求。

這也反映出石油輸出國家組織（OPEC）及其產油盟國一再拒絕華府增產的要求，讓美方感到多麼挫折。

其中一名消息來源指出：「我們討論的是，由全球最大石油消費國向OPEC傳達一個象徵性訊息，說你們的行為該改變了。」

國際油價在10月初達7年來高點之後回軟，如今隨相關消息傳出，油價再放緩。

消息來源說，過去幾週來拜登與高層幕僚在討論，美國和日本、韓國和印度等親近盟邦協力釋出原油儲備的可能性，訴求對象也包括中國。

一名消息人士說，初步接觸後，東京方面有肯定回應，韓國說會通盤檢視美國的要求，其他國家的反應目前尚不清楚。

一名參與討論的消息人士說，若各國合力釋油，美國分擔比例將需釋出2000萬到3000萬桶，才能有助紓緩市場。而釋出方式，可能是美國戰略石油儲備（U.S. Strategic Petroleum Reserve，SPR）出借或出售儲油。

美國1970年代為因應阿拉伯石油禁運而設立戰略石油儲備，確保緊急情況時供油無虞。

幾位熟悉內情人士都審慎表示，合力釋油的協商仍未定案，是否針對油價採取具體行動也尚未做出最後決定。

美方與其他國家磋商的細節，白宮拒絕評論。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人表示：「尚未作成任何決定。」

在路透社報導白宮討論合力釋油的消息後，12月原油期貨盤後一度從收盤的每桶78.36美元跌至78.18美元，倫敦北海布倫特原油從每桶80.28美元跌至80.21美元。

沙烏地阿拉伯率領的OPEC以及俄羅斯等，依逐月決策基礎，目前每日增產40萬桶，但拒絕響應拜登在加快增產的呼籲，稱說需求反彈情況仍然脆弱不穩。

OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）16日對媒體表示，他預期全球供應過剩情況最快在12月就會浮現。「多個跡象顯示，我們必須非常、非常謹慎」。