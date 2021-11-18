由陳立夫、何應欽、何傳、王永慶、余紀忠、王惕吾等人創辦的「中國醫藥研究發展基金會」，將舉辦「樂活中醫健康養生」全系列活動，帶領民眾走訪自新冠肺炎疫情以來，包含「清冠一號」的研發過程、科學中藥的製作，國立中醫藥研究所標本館、中國醫藥大學立夫中醫藥展示館以及中草藥探索館等，希望拉近中藥與民眾的距離。

中國醫藥研究發展基金會主辦，國立國父紀念館協辦的「樂活中醫健康養生」活動，規劃每周一次中醫基礎養生課程，生活美學班中醫養生課程(實體)；每月一次，全國知名中醫師線上健康講座，邀請全台各地知名中醫師擔任講師，結合臨床和生活實例，闡釋中醫養生的機理、原則與具體方法。

中國醫藥研究發展基金會董事長林昭庚表示，樂活活動將為期三年，每季都會辦理4次，每週都會邀請中醫名醫來演講，包含知名中醫師吳明珠講座主題「教你養好肺」、奇美醫學中心中醫部部長許堯欽「中醫調理治療心律不整」等實用主題。課程完全免費，提供民眾可以線上參與。

此外，還有「中醫藥知性輕旅行」以寓教於樂方式，讓中醫藥融入民眾的生活當中，故每季定期於北部、中部辦理中醫藥相關參訪活動，包含國立中醫藥研究所標本館、中國醫藥大學立夫中醫藥展示館、勝昌中草藥探索館、順天堂藥廠等中醫藥相關展館，藉由影片觀賞及參訪活動，認識台灣中醫藥歷史與發展。

順天堂藥廠總經理莊武璋表示，新冠肺炎的治療與表現讓大家知道中藥的價值，在急重症救治也能表現傑出，讓世界看見台灣治療品質，但一般民眾對於中藥並不那麼了解，盼藉由實地走訪體驗，認識體會中醫藥文化豐富的內涵，拉近民眾與中醫藥之距離，進而提升利用中醫藥服務意願。