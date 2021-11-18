一名運動用品公司負責人，與前來購物的舞蹈老師結識後，雙方展開兩年地下情，元配原本好意勸小三主動回歸家庭，未料還遭嗆「我們用太多次了」，「車少充滿我們的味道和結合體」，元配一怒下提告，女方反而說是因為遭到男方性侵後產生「斯德哥爾摩症」而愛上他。法官認為小三說詞都純屬單方面解釋之詞拒絕採信，判賠50萬元，可上訴。

根據判決書記載，元配控訴，與經營運動品店的老公結婚多年，小三曾於105年4月前往購買運動用品後與丈夫認識，竟於約108年年初開始，與丈夫不正常往來長達約2年，並多次在旅館、丈夫車内發生性行為。

小三還傳送訊息給元配告知已經與丈夫交往已久，元配一怒下詢問丈夫，丈夫也坦承不諱，但原配一度向小三表示，請她回歸其家庭，不要再傳訊息給丈夫。

但小三卻反過來猛傳訊息示威，包括「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了，我永遠是他的公主！他常帶我遊山玩水到處騎車，去泡溫泉，陪我吃早餐中餐，載我上課，等我下課…貼心的不得了」、「他每天問候我關心我…陪我騎車，跑步，去海邊散散心…幫我過生日…」、「他根本對你沒什麼感情，他不愛你，只是因為你是孩子的媽媽」、「車上充滿了我們兩的味道跟…結合體，很髒…無數次，數不清了…」、「我跟他的事情很多人都知道了，我上禮拜有PO照片寫得很清楚是跟他一起的」、「我跟他的2年時間的恩愛相處，就跟家人一樣，早超越你們的假感情了」、「女人就是打扮的永遠美美把身材練得更好，這點你要加油喔！」、「他以後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」。

由於小三還將相關訊息張貼在臉書，元配忍無可忍，認為小三藉此羞辱、詆毁與挑釁，另以禽獸、不配當人類等不堪入眼之詞彙形容她，指摘她威脅恐嚇敲詐怒告小三並求償100萬元。

但小三辯稱，自己因為遭到男方性侵，受其脅迫維持交往關係，因男方頻繁噓寒問暖示愛，反而讓被告因此愛上他，心裡學上稱之為斯德哥爾摩症候群，導致她並長期飽受焦慮症、憂鬱症、創傷後壓力症候群之苦，所以才在憂鬱症精神崩潰狀態下發送訊息或張貼文章，不應對她過於苛責，應由男方負起全責。

法官審理後認定，從元配提出訊息，認定小三已嚴重侵害配偶權，雖然她自稱得到「斯德哥爾摩症」，僅屬自身說詞，且引發精神病原因眾多，難以證明是因性侵而引發，小三又以炫耀口氣向元配陳述交往細節，不符性侵被害人該有的反應，因此判小三應賠原被50萬元。