前總統馬英九上午出席戰鬥藍舉行的「四個同意，就是民意」雙北公投公車上路記者會。（趙婉淳攝）

馬英九：拜登提不支持台獨 對兩岸和平有重要意義

拜習會落幕，外界關注台海情勢變化。前總統馬英九今天表示，雙方破冰值得肯定，尤其美國總統拜登特別說不支持台獨，這對台灣有重要意義，對兩岸和平也有重要意義。

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平前天舉行視訊會議，陸媒提到，拜登在會中提及不支持台獨，拜登事後說明，他與習近平視訊會議時，明確表達美方支持台灣關係法，「它是獨立的，由它自己做決定」，但他後來澄清美方對台政策並未改變。

外界關注拜習會後的台海情勢發展，前總統馬英九上午出席戰鬥藍舉行的「四個同意，就是民意」雙北公投公車上路記者會，會後受訪時說，儘管中美雙方的立場沒有很大的變化，但至少能見面、破冰，就是值得肯定的現象。

馬英九表示，尤其拜登特別說不支持台獨，這對台灣有重要意義，對兩岸和平的確有重要意義。

至於無黨籍立委傅崐萁支持國民黨主席朱立倫團結在野所有力量，提到不該再追思懷念丟掉政權的崇禎皇帝，外界解讀是暗指馬英九，被問到此時，馬反問，「你覺得這樣的東西，值得我回應嗎？」