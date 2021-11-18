圖為電廠全貌。（資料照/陳信翰攝）

1218公投》黃士修嗆台電處長「小心發言」：再說核四不安全會後就告發

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會今(18日)舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」於15時至16時登場，正方代表人為該公投案領銜人黃士修，反方代表人為台電公司核能發電處長許永輝。《中時新聞網》透過直播，為讀者提供雙方最新發表內容。黃士修一上場就嗆反方代表、台電核能處長許永輝要他小心發言，如再說核四不安全，意見發表會後就馬上告發。

黃士修今表示，這幾天反核方一直跳針，我已經公開地調所完整地質報告，白紙黑字寫S斷層非活動斷層，還附上相關證據跟論文，「反核方一直說不排除但苦無證據，啊你們都吃到呱吉口水喔？」

黃士修接著說，「反核就是反科學反人類，我們面對一群喪心病狂的利益集團」，我這邊在公布一份地質地震專家等報告，就算我智商超過200也寫不出來這東西，這是科學長久以來被踐踏的憤怒。

黃士修更向反方表示，手上已經準備好一份刑事告發狀草稿，接下來辯論直播我的律師團會隨時蒐證，若宣稱核四廠有問題，辯論一結束，我們就到台北地檢署告發，「我誠心建議您等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可在法庭上作為指控你的證據」。

黃士修在第二輪發言時表示，以核養綠公投通過後，2019年核四差一點重啟，只是被府院高層擋，手上正好有這份重啟規劃書，該內容提到一號機3至4年商轉、核四一號機安檢等確認資料，再來也有提到設備維護保養成果，「故核四重啟不存在設備不可用問題」，甚至提到重啟策略。

黃士修等人在提案理由書中提到，2018年「以核養綠」公投通過，多數民意否決政府的非核家園政策，但蔡英文總統仍一意孤行，且核燃料97%仍是可利用能源，可再處理做為新世紀主要能源供應。至於行政院長蘇貞昌所稱，核四重啟需六至七年，黃士修表示只要有決心，三年內做完熱測試就可商轉。反方則是認為，核四重啟曠日費時，且除核廢料存放有問題，也擔心核災風險，加上當年廠商已解散，建照也過期、生產機器廠商停產，最後一批燃料棒也已於今年3月27日送回美國，重啟可能性不大。

至於第17案「重啟核四」的主文則是，「您是否同意核四啟封商轉發電？」