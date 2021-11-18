4大公投即將於年底登場，民進黨堅決反對公投綁大選，還將時任台北市長候選人丁守中喻為公投綁大選的犧牲者，引發丁守中不滿反擊，怒批民進黨違法失職，權謀暗助柯市府辦理選務不公，才造成公投亂大選，還轟民進黨昨是今非、立場反覆，這種人最沒資格反對公投綁大選。

丁守中在臉書發文，指用他的選務官司來反對公投綁大選，可說斷章取義、顛倒是非，簡直扭曲事實。 2018年台北市長選舉時是民進黨打假球，中選會和台北市選委會違法失職，未做好配套措施，才造成民眾大排長龍，出現4點投票截止後，還有一邊開票、一邊投票的亂象。

丁守中批評，因民進黨在選務方面完全不做好配套措施，才造成公投亂大選的結果。監察院也針就以下選務辦理缺失，對台北市選委會提出糾正，並重申他的選舉官司不是控訴公投綁大選，而是控訴選務機關的違法失職，機關算盡操縱選舉。

欲參選明年台北市松山、信義區議員的詹為元，過去曾是丁守中競選時的發言人，他今也替前老闆打抱不平，批評民進黨有夠惡劣，為了反對公投綁大選，還假仁假義替丁守中抱不平，那當時他們辛苦對抗台北市政府和中選會時，這些現在消費丁守中的民進黨立委在哪裡？

「根本是黃鼠狼給雞拜年！」詹為元批評，用2021年的民進黨挺2018年的丁守中，只能說是「噁心」，就是有這樣子只問政治不問是非，見人說人話見鬼說鬼話的政治人物，台灣社會才會這麼動亂，毫無中心思想，為了政治利益的一己之私，什麼鬼話都說得出來。