（立法院長游錫堃代表頒發「企業永續報告/運輸業-銅獎」給陽明海運行政長何秀綺。圖／主辦單位）

陽明海運（2609）今年首次參加「2021 TCSA台灣企業永續獎」評比即有斬獲，獲得「台灣永續企業績優獎」、「企業永續報告/運輸業-銅獎」，陽明海運行政長何秀綺17日代表領獎。

本屆TCSA台灣企業永續獎報名參賽企業達329家，顯示各界對於永續議題與該獎項的重視。陽明未來將著重貨櫃運輸本業之核心競爭力，推動各項有利節能減排、海洋生態保育的永續措施，並持續強化公司治理與財務績效改善，達成企業與社會共榮發展。

陽明榮獲企業永續報告/運輸業銅獎，代表ESG資訊揭露的完整性及可信度受肯定，同時結合企業發展願景以呼應聯合國永續發展目標（SDGs），陽明設立專責永續發展小組推動永續政策；在環保議題，碳排放強度在2020年相較2008年基期已降低56.91％，提前達成國際海事組織IMO設定2030年減排40％，也承諾在2025年前達成降低碳排強度至60％目標。

同時在公司治理議題，推動董事會績效評估與強化法遵及誠信經營理念，並積極發揮企業影響力，拓展海事專門學校產學合作範疇深化海勤人員培育，更透過旗下文化基金會結合基隆海港歷史特色深入推廣海洋文教育，朝員工關懷與社會共榮之目標邁進。