蘇偉碩：美國都不參加CPTPP，為何拿開放萊豬騙我們。本報資料照

「反萊豬、大眾走」昨天召開記者會，與會醫師蘇偉碩特地舉綠媒報導為例指美國商務部都說不加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；「 想請問蔡英文、蘇貞昌及陳吉仲，美國既然不參加，台灣去參加幹什麼？為什麼要拿著萊豬騙我們要參加？」所以台灣獨步全球不是台積電的晶片，是民進黨的詐騙。

他還說，陳吉仲是學者從政史上最大笑話，說不開放萊豬就無法加入CPTPP，但是去年蔡總統說要開放萊豬時，也沒說要加入CPTPP；當時陳時中在立院回答時是說要換國際地位，「現在換到什麼國際地位？連高端被承認都換不到了，還換什麼國際地位？」

「反萊豬、大眾走」今天和前衛生署署長楊志良、食安守護醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬」聯盟召集人李建誠召開「百億基金『嚴. 寬. 橫 』記者會」；陳思宇說，農委會主委陳吉仲繼農損基金下萊豬廣告後，豬農百億基金又爆補助銀髮食品推廣爭議，百億基金還有三大問題「嚴.寬.橫」，包含「執行不嚴謹、預算太寬列以及補助太蠻橫」。

她說，檢視陳吉仲主委從去年開放萊豬前許下的承諾包含2020年9月，陳吉仲表示「整整四年會有130億的補助。」結果卻是在這兩年編列的百億基金就已經縮水21億，最高縮水程度從40％-94％不等。

楊志良說，最會說謊的是蔡英文，豬肉安不安全是衛福部管，食品藥物管理署卻該管不管，「說不進口萊豬就會影響邦交，是扯淡」。這次公投怎麼投，若覺得這政府應該下架；蘇貞昌跟陳時中實在太好用，蔡英文一定會繼續用他們，孔明草船借箭，箭就射這兩人，蔡英文只會拿人民辛苦納稅錢去搞「抗中保台」大文宣，「若你覺得我說道理，就閉著眼睛都同意，因為人民有『不爽』的權力」。

李建誠說，陳吉仲應該很高興有反萊豬公投，因為拯救台灣要開放萊豬的政策；陳現在說了一堆政績，其實都是因為反萊豬的效果，例如國內養豬業不使用瘦肉精、推高國產豬消費量等，所以反萊豬公投通過，陳吉仲、蔡英文應該會很高興。

提到養豬基金，他說，環保提升不是撒錢就是可以解決，現在豬肉拍賣價格雖然提升，但是成本提高，豬農收入並無增加，所以也無擴大增加飼養意願，政府應該維持中立，不是用資源及政策綁票，這是豬農的心聲。

蘇偉碩說，豬變成肉上架就是食藥署管，對食安漠不關心，一心呵護只有高端疫苗，「今天政府是史上最賣國、賣台集團，但是他們卻顛倒過來，把另一方抹紅、抹黑」，用網路一句話，「抹到自己的媽媽都看不出來」。

他說，蔡政府完全不可能參加CPTPP，因為參加後，民進黨會失去政權，一旦加入，就如陳吉仲說的，一年農損會高達一百億，民進黨執政基礎在廣大農業縣，怎麼可能會加入，這叫做「提籃子假燒香」做樣子，說要加入是騙我們的。

他說，不管加入WTO或CPTPP，都沒說加入要開放萊豬，「我也跟陳吉仲對賭一百萬，哪一個條文有提到這點，給你一百萬，陳吉仲你是哪裡夢到哪裡有這個條文？」

李進誠說，公投宣傳，執政黨花了非常多預算，網路聲量確實壓過正方論述，現在政府花那麼多錢是在對自己政黨支持者及動員來的人說明，沒有對所有全國人做說明，民間團體邀請蘇院長辯論及對話，但是這個政府實在是不理不睬，若真的要說明，就請接受我們辯論的邀請。

蘇偉碩說，只要陳時中、吳秀美敢跟他辯，他一定辯到兩人沒話講，「但是他們只敢告發我，要我去跟員警說，萊克多巴胺到底有何毒害？」12月18日我都等他們，否則就去跟台灣人民說明，萊克多巴胺到底有沒有毒，不要再拿加入CPTPP當障眼法。