巴西經濟部周三下修今明兩年的國內生產毛額（GDP）成長預測，並調升通膨預測，顯示該國經濟情勢出現惡化跡象。

巴西政府宣布，今年GDP成長率預測從5.3%下修為5.1%，明年GDP成長預測從2.5%下修為2.1%。IPCA消費者物價指數今年漲幅預測從7.9%調升為9.7%，明年通膨預測從3.75%上修為4.7%。

巴西經濟部發布聲明表示，因為利率升高，所以決定下修GDP成長預測。

為了抑制已經高達兩位數的通膨率，巴西央行在11月將其Selic基準利率一舉調升150個基點，為7.75%，且預告可能很快就會再度升息。

根據巴西央行對經濟學家所做的Focus調查，儘管下修了GDP成長預測，但巴西政府對經濟前景的看法仍然較投資人樂觀。市場人士預估今年巴西經濟成長率為4.88%、2022年為0.93%。

巴西政府表示，其GDP預測較高，是因為就業市場已有所改善，以及考量基礎建設投資為經濟挹注的動能。