日本首相宿舍稱「首相公邸」，位在首相辦公的行政大樓「首相官邸」旁，但宿舍曾發生凶殺案又傳鬧鬼，9年來前首相安倍晉三與菅義偉都沒住，不過現任首相岸田文雄有意入住。

日本時事通訊社報導，岸田文雄與太太裕子目前住在距離首相官邸約數分鐘車程的眾議員宿舍中，岸田最近在秘書官等人陪同下前往公邸探勘。

岸田並對身邊人說，從危機管理與維安的觀點來看，他必須要入住公邸。不過岸田周遭人士也擔憂，首相一旦入住公邸，就如同被關在職場一般。

目前的日本首相公邸是2005年時由舊首相官邸改建而成，不過在歷代首相間不受歡迎，安倍從2012年第二次執政以來，都住在車程約15分鐘的東京都內自宅；去年9月上任的菅義偉在約一年的首相任內，也都繼續住在他的眾議員宿舍。

最後入住的首相是2012年卸任的野田佳彥，他多次對安倍與菅義偉不住首相公邸表達不滿，指出東京若發生震央在正下方的「首都直下型」地震，安倍與菅義偉將會來不及趕到首相官邸坐鎮，發生危機管理上的問題。

首相公邸過去還在當首相辦公行政中心使用時，1932年曾發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡；1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但他的妹夫不幸身亡。

因為這段流血政變歷史，儘管首相公邸已經過翻修，仍傳出鬧鬼，盛傳半夜會聽到沉重的腳步聲等。

富士新聞網（FNN）報導，首相公邸約9年來無人入住，但仍有高額的維持管理費與危機管理問題等為人所詬病，如今岸田有意入住，最快將在明年過年後遷入。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1101118