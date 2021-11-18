美國前總統川普長期顧問巴農（Steve Bannon）今天進入「無罪抗辯」程序；他因拒絕就今年1月6日國會遇襲案作證，而依藐視國會罪名遭到起訴。

法新社報導，在此案預計首次聽審的前一日，巴農在華盛頓特區聯邦地區法院提出抗辯，但未解釋理由。

巴農上月違抗眾院調查1月6日國會暴動時所發出的作證傳票，拒絕作證，因而被控兩項藐視國會罪，一項是因為拒絕出席國會作證，另一項是拒絕配合國會傳票提供文件。眾議院將此案移交給司法部，大陪審團審查此案後表決通過起訴。

倘若罪名成立，每項藐視法庭罪名可判一個月至最高一年徒刑，並處以最高10萬美元（新台幣約277萬元）罰款。

調查人員認為，巴農和川普的其他顧問可能掌握資料，能顯示白宮與硬闖國會的川普支持者之間的關聯。川普支持者當時闖入國會，是為了阻礙認證拜登贏得2020年總統大選的程序。

儘管巴農並非白宮僱員或川普的官方顧問，但他的律師表示，他受到總統行政特權保護，不必與委員會合作。

巴農15日向聯邦調查局（FBI）投案，矢言力抗此案，他指控拜登總統「下令」司法部起訴他。他告訴記者：「我永遠不會退縮。」

根據今天提交的法庭文件，巴農原定明天出庭，他已同意放棄法官在公開法庭上念讀控罪的權利。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101118