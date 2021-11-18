勇士本季可說是勢如破竹，截至目前為止12勝2敗穩居聯盟首席，那麼，勇士本季可以如願實現奪冠夢想嗎？美國媒體《StatMuse》列出兩項數據來佐證，直言勇士奪冠機率非常高。

《StatMuse》撰文，本季至今勇士的防守排名全聯盟第一，進攻指數排名聯盟第二，自從NBA於1980年增設三分線以來，只有三支球隊能在攻防效率都排在聯盟前二，而這三支球隊最終都摘下總冠軍。

第一支球隊是1996年的公牛，當年由喬丹領軍的公牛，進攻效率與防守效率都全聯盟第一，該季例行賽72勝10敗，最終總冠軍賽4比2擊敗超音速(雷霆)。

2015年的勇士，進攻效率第二、防守效率第二，例行賽67勝15敗，最終4比2踏著騎士身軀奪冠；2017年勇士，進攻效率第一、防守效率第二，該季例行賽戰績67勝15敗，最終4比1讓詹姆斯所屬的騎士俯首稱臣。

今年的勇士在少了克雷湯普生的情況下，史蒂芬柯瑞猶如大魔神般降臨，場均得分28.7分，僅次於籃網杜蘭特28.9分，平均每場比賽投進5.4顆三分球勇冠全聯盟，本季已有3場比賽單場投進9顆三分球，每次出手都能讓其他球隊嚇出一身冷汗，等到克雷湯普生歸隊，勇士將更是勢不可擋。