60歲林姓女子患有嚴重咬合不正長達數十年，近年來，因牙周病的緣故，咬合狀況更差，僅剩後方2顆臼齒能咬合，也使她對自己外貌缺乏自信，不敢露齒微笑，經台北慈濟醫院醫師診斷後接受數位精準植牙，術後立即裝上臨時假牙，不僅能立刻進食也能嶄露自信微笑。

林女到台北慈濟醫院牙科部尋求其他解決方式，醫師宋旻怡評估臉部外觀和口內咬合狀況，建議林女接受數位精準植牙。宋旻怡說，植牙是治療牙齒缺損的方式之一，醫師會將無菌的人工牙根以手術方式植入齒槽骨，待4到6個月的時間，二者緊密結合後，即具有原始牙根的功能，可以支撐人工假牙，取代缺牙。

宋旻怡指出，傳統的植牙方式會先以電腦斷層確認病患齒槽骨狀況，並用病人的顏面做模型標記，將模型固定在咬合器上，待患者離開後，依據咬合器製作假牙。但這種做法不但在之後置入人工牙根時，容易導致位置誤差、無法符合臉型，也需歷經拔牙、矯正、植牙等繁複治療程序，患者的生活品質往往倍受影響。

「醫學日益進步，植牙的方式也從術前一般電腦斷層的檢查，進步到口內掃描、3D電腦重組軟體和數位導航機導行植牙，使病患術後能快速回歸正常生活。」宋旻怡說明，數位精準植牙的方式必須先取得病人顏面跟口腔的影像，事先以電腦規劃植牙位置深度，再以3D軟體模擬假牙位置，最後將假牙立體圖重疊至臉部，確認與病人臉型是否吻合。

此外，數位導航機亦能協助牙科醫師準確判斷牙根位置，提高牙根植入的精準度。所以不同於傳統植牙的方式，精準數位植牙可以讓病人在人工牙根植入後、正式假牙植入前，就有臨時假牙使用，度過植牙的過渡期。而這個新式治療，主要運用在植牙範圍與誤差值大如全口、門牙等不可預測度高的位置。

宋旻怡表示，現今植牙的方式相當多元，有植牙需求的民眾術前應接受全面性評估，與醫師討論適合自己的治療方式，同時也提醒植牙患者，術後仍要維持良好的口腔衛生習慣，才能讓治療成果長久陪伴自己，免於缺牙不便。