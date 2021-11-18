行政院副院長沈榮津在漢翔公司的維修廠商聯誼會上宣傳公投投不同意，遭質疑違反行政中立。對此，法務部次長蔡碧仲今在立法院內政委員會上直言，政務官不該講亂講是失言，該講不講則是失職，不應用空泛言語指政務官違反行政中立。

立法院內政委員會今邀中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部次長陳宗彥、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔、蔡碧仲等相關官員就「全國性公民投票籌備情形及公務人員在選舉、罷免、公民投票與國家考試程序中應恪守之行政中立規範」，進行專題報告並備詢。

民進黨立委莊瑞雄質疑，年底四公投案都在談政策，政務官為公投政策辯護，是否違反《行政中立法》？蔡碧仲是否會因為政務官四處下鄉，為政策做辯護，卻被說違反行政中立法要被告發，會不會產生寒蟬效應？

蔡碧仲認為，「政務官不該講亂講，是失言、該講不講，是失職」，不可以用空泛言語說政務官違反行政中立，因為行政院副院長在訴訟的行為說他是反方」，若直白一點他就是被告，指著被告一直罵，被告來答辯是應該，而且是理所當然的，一定要辯護。

中選會主委李進勇強調，中選會是選務機關，嚴守行政中立，而公投法就是給予政策正、反雙方公平的遊戲規則，正方可以提出公投案，當然也要讓反方有機會答辯，以中選會立場，希望正反雙方善盡職責，正方可以提出案子，當然要讓反方有機會能提出辯護，提供選民充分的資訊，讓選民去做判斷。