泰豐經營權之爭餘波盪漾，泰豐小股東聯盟召集人林朝鑫今天向證期局檢舉，泰豐第3季財報有鉅額虧損，泰豐「最高顧問」、南港輪胎實質負責人林學圃的關聯帳戶先出脫泰豐股票，避免損失高達2000萬元；及南港股票長期有「拉尾盤做收盤價」情形，涉犯操縱股價炒股罪嫌，請證期局查明真相。

林朝鑫強調，林學圃透過實質控制的南港公司近年大量買入泰豐股票，媒體曾報導質疑其是否以銀行借貸的短期週轉金挪作長期投資股票，「短借長用」顯已違反申貸用途；為維護金融秩序，金管會和相關銀行應要求南港公司確實落實貸款用途，如有挪用，應依法糾正處理。

林朝鑫檢舉指出，今年10月15日林學圃以「最高顧問」控制泰豐經營權後，密集約見總經理、廠長及財務長，得悉第3季財報鉅額虧損；11月12日公布財報前，林學圃關聯帳戶元瑞、元鴻、智凱等投資公司於10月22、27日，從台新證券松江分公司等券商，各賣出泰豐約3000張、1700張，賣出金額達1.5億元。

依台灣高等法院107年度重金上更二字第1號刑事確定判決，認定元瑞、智凱等公司為林學圃違反證交法的關聯帳戶。

林朝鑫指出，從證券公司網站查得南港董監及大股東持股質借紀錄，林學圃大量買入泰豐股票的資金來源，部分應是使用董監及大股東持股向銀行質借；從證交所每日盤中交易紀錄又得知，南港股價長期拉尾盤做收盤價，顯有大股東為保南港股價以避免銀行壓力，恐已觸犯證交法炒作股票罪嫌。