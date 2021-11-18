近年因為疫情影響，許多人望著韓劇的美景只能空嘆，但其實過去不少韓劇或綜藝節目曾到台灣取景，MBC電視台的周末特別計劃劇《爸爸，我來侍奉您》也曾在拍攝初期到台灣拍攝，走訪了瑞芳九份老街、平溪十分老街、淡水漁人碼頭、海關碼頭、榕堤、桃園大溪老街、蘆竹坑口彩繪村等，讓所有觀眾都能透過韓劇的角度，看見台灣不一樣的魅力。

當時跟隨劇組來台拍攝的人氣演員朴恩斌和李泰煥，曾造成一波跟隨劇組拍攝的風潮，引來許多粉絲追星。由金載沅、李水京、朴恩斌和李泰煥所主演的韓劇《爸爸，我來侍奉您》是一部歡樂的家庭喜劇，主要講述辛辛苦苦撫養四兄妹成家的父母，以為可以開始安享晚年好好享清福，子女們卻突然攜家帶眷紛紛搬回來住，三個世代同住在一個屋簷下，究竟是否能夠和睦相處成為劇中主旨。

《爸爸，我來侍奉您》曾到淡水取景。（圖／龍華電視提供）

擁有「微笑王子」封號的金載沅，在劇中飾演世界著名投資公司Golden Street的總裁「李泫雨」，為了復仇隱瞞身份回到韓國，並偽裝成別墅工地所長。有一天在別墅工地竟遇到睡在睡袋裹成一團的「韓靜恩」（李水京 飾），兩人不打不相識，剛環遊世界完回到韓國的韓靜恩竟發現眼前這人有點眼熟，發現「他」居然就是在美國紐約時，總喜歡半夜三點來買三明治的Golden Street總裁。而李水京之前因主演《一起吃飯吧》大剌剌的個性受到觀眾的喜愛，這次和金載沅一起合作會擦出什麼樣的火花，令人期待。

值得一提的是，拍攝期間淡水漁人碼頭的夕陽在導演在親眼見證後覺得十分迷人，才又特別增加進劇情之中，透過韓劇的角度不僅能讓外國遊客看見台灣不同的迷人之處外，台灣觀眾也能在劇中看見熟悉的場景，增添許多親切感。韓劇《爸爸，我來侍奉您》將於龍華影劇台 11/19起週一至週五晚間8點播出。

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