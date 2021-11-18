太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因偽造文書，在台北監獄服刑，但因腫瘤惡化保外就醫無好轉，17日凌晨3時許不治；據傳孫因不滿監所的防疫隔離病房簡陋狹小，屢次拒絕戒護就醫，才導致病情惡化；北監副典獄長今否認，他說孫10月前已戒護就醫最少4次，監所的隔離病房與病舍差不多，生活處遇上與其他收容人無異，不會影響醫療權益。

據自由時報報導，外傳孫道存8月戒護就醫後，因不滿監所防疫措施，認為防疫隔離房狹窄、悶熱且不便，拒絕再戒護就醫，導致病情未獲控制惡化，9月時一度暴瘦10公斤；李金德對此否認此事，他說孫入監至10月已戒護就醫至少4次，北監的自主健康專區與一般病房差不多，也不會有差別待遇。

李金德說，北監對於新收入監者會做14天自主健康管理、外醫返監為3天，在北監仁一舍及療養中心觀察專區設有病床，主要提供罹患重症、行動不便、無法自理生活等收容人，房內設有7床、坪數約12.58坪，每天會定時量體溫，期滿後會做PCR檢測，環境及寬敞度與一般病舍差不多，生活設施及待遇也不會因身分有所不同，醫療權益更不受影響。

另外北監說孫道存10月1日保外就醫後病情並未好轉，本月17日凌晨3點多過世，依照監獄執行法143條，受刑人於執行中死亡，通知家屬，並報檢察署相驗，後續會把證明文件提供桃園地檢署。檢方表示，孫保外就醫，將收到相關文件後，發還100萬保證金並結案。