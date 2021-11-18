美國6位聯邦參眾議員於台北時間9日晚間搭乘軍機抵台訪問，不過過程相當神秘，國民黨立委陳以信今天在立院司法法制委員會質詢總統府祕書長李大維，究竟當天談了什麼？李大維說因為美國國會希望低調，要尊重客人。陳以信也追問是否談到《台灣威懾法》？李大維則否認此事。

陳以信問李大維，美國參眾議員有6位來台，來台時間很短，到總統府面見蔡總統，下午到了國防部，面見的時候李大維有在場？李大維說，他本人在場。

陳以信接著問，這些參眾議員來台，跟總統談了什麼，總統府對外一點資訊都沒有，國人有知的權利，應跟國人說明，究竟他們來，跟總統談了什麼？

李大維說，確實這次美國國會訪問團的訪問跟過去有很大不同，過去都是公開的，但這次美國國會要求用不公開的方式，因此我們就沒有把這訊息對外發布。

李大維說，國人當然有知的權利，這次就是美國4個參議員，2個眾議員加上助理來台，談的都是彼此相關，有興趣的事，尤其是國家安全相關問題，來訪貴賓希望低調，希望要有隱私，所以尊重我們的客人。

陳以信質詢，美共和黨參議員日前提出《台灣威懾法》，授權「對外軍事融資」，每年撥款20億美元給台灣直到2032年，上次進行這樣的軍事融資應該是二戰的時候了，這次美國參眾議員來訪有無談及此案？李大維說，晉見總統沒談到這個法案。

陳以信認為，府方重要的事情都不公布，越說疑團越大了，越讓外界覺得裡面有東西。李大維說，絕對都是依據國家利益、人民最大共識來進行。