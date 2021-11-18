許多人在買房、裝潢前會先看風水，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生活中常聽到5句風水口訣，分別代表不同的意義，提醒著大家注意家中風水，犯禁忌不僅影響運勢，還會使身體狀況變差。

▍1.兩門相對，必有一退

兩門相對的格局，在風水中被稱為對門煞，大門是住宅的納氣口，當家中的大門，與鄰居家的大門相對時，就會造成互相爭奪氣場的局勢，強者的一方就會吸走弱者一方的好運，從而造成「一門興盛一門衰」的情況。這樣的佈局，長期下去，容易增加鄰里之間的口舌之爭，導致家人的人際關係下降，在生活中容易遭到小人暗算，財運受損，諸事不順。

▍2.門前有阻，前途未卜

大門風水非常重要，不能有任何問題，否則將影響全家人的運勢。「門前有阻，前途未卜」是指大門處有阻礙，如堆積雜物，就會使家人的事業、財運如同大門一樣受到阻擋，難以有好的前途和發展。因此，在日常生活中，應該保持大門處的整潔、明亮，才能讓家人前程似錦，一片光明。

▍3.廚廁同宮，必有一兇

廚房是家人烹飪食物的地方，而廁所充滿污穢之氣，這兩個地方不能相鄰，若出現在八卦中的同一個宮位，將敗壞家人的運勢和健康。另外，在五行中，廚房五行屬火，廁所五行屬水，水火不相容，一旦出現了廚廁同宮的格局，必然會給家人招來凶禍，損害財運。

▍4.開門見窗，錢財跑光

在家居風水中，最講究藏風聚氣，如果家中出現了大門對窗戶或陽台的格局，就容易形成穿堂風，導致家中的財氣直入直出，留不住，久而久之，家人的財運就會變差，無論如何努力賺錢，都不夠花，甚至還會背負債務，家庭也會隨之破敗。

▍5.瘦長之屋，運程受阻

風水學中講究，住宅以方正為佳。當住宅的戶型長寬比例失調，呈狹窄的長條狀時，不僅屋中的採光和通風不佳，狹長的走廊也會浪費面積。而且這樣的房子，縱深太淺，氣場短促，生氣不足，聚氣效果差，會使得家人沒有子孫後代，同時對家人的貴人運、財運都非常不利。

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