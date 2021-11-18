軍公教明年加薪4％，為了讓經濟成長果實全民共享，行政院會18日拍板加碼讓中央、地方公務機關臨時人員明年比照軍公教調薪4％，預計20萬人受惠，總經費40億元，總計明年軍公教調薪約百萬人受惠。行政院主計長朱澤民表示，經費將以預算「移緩濟急」及編列地方補助款方式支應。

過去軍公教調薪時，公務機關的臨時人員是否比照調薪，由各主管機關視經費情形自行決定，並未統一比照調整，不過，為了讓經濟成長果實全民共享，行政院長蘇貞昌指示今年臨時人員朝調薪4％規劃，但不包含派遣工。

公務機關的臨時人員，屬於中央機關的非正式編制人員共15萬人，其中行政機關人員有1萬多人，營業基金人員約13多萬人，包含公立大學、公立醫院、部立醫院，學校附設的醫院非正式人員等，所需經費30億元；屬於地方政府的非正式編制人員粗估約5萬人，所需經費10億元。

對於加薪財源，朱澤民指出，中央機關部分，會於業務費預算中「移緩濟急」，透過撙節支出、預算挪用來支應，估計需要2億多元；營業基金部分，會從其預算中支出，需要27億多元，若有困難將來協助；地方政府部分則會以特別統籌稅款來支應，將編在給地方的補助款內。