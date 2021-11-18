行政院副院長沈榮津日前出席漢翔公司舉行的「F-16維修中心廠商聯誼會」，宣傳政府對四大公投立場，遭質疑違反行政中立。對此，前總統馬英九、國民黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康齊聲痛批，行政部門涉嫌行政不中立，此作為不妥當，應負起政治責任。

沈榮津前天參加漢翔公司舉辦的「F-16維修中心廠商聯誼會」，遭國民黨立委江啟臣披露，沈在會中說明四大公投事項，顯涉違反行政中立，不過，行政院長蘇貞昌強調，政府、行政院是公投當事人反方，向人民報告，爭取人民支持，出來說明，讓各界支持政策是天經地義的事。

前總統馬英九、國民黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康上午參加「四個同意，就是民意」雙北公投公車上路記者會，被問到此事時，馬英九說，政府官員到公司宣傳公投，涉嫌行政不中立，應該更謹慎一點。

郝龍斌表示，行政院官在上班時間到政府所屬單位進行公投宣講，不只違反行政中立，也不妥當，應負起政治責任。趙少康則說，政府可以為政策來辯護，但不能濫用資源，利用上班時間宣講，這就變成正反競爭不對等，「你什麼武器都有，提案方卻都沒有，這不可以」。