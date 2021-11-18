台南市長黃偉哲中午再參加一場捐血活動致詞，未顯疲態。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲14日突然胸痛掛急診，台南市議會一度臨時更改議程，出院後18日首返議場，每位議員質詢前先送上關心與祝福，台南市議員呂維胤加碼送上雞精讓他補身，黃偉哲稱身體無大礙「不好意思讓大家擔心了」。

黃偉哲近日身體微恙，2個月內狂瘦5公斤，他日前還輕鬆表示正與基隆市長林右昌比賽減重，14日跑行程時突然感到胸口悶痛，有感於身邊很多心肌梗塞的朋友，都因胸痛瞬間過世，他不敢大意趕緊到成大醫院檢查，導致之後行程都只能請假。

台南市議會15日一度因為黃偉哲請假變更議程，他經檢查後無大礙出院，18日首度重返議會總質詢，藍綠議員在質詢發言前，都先送上關心慰問。

呂維胤更送上雞精，用行動表達溫暖，質疑幕僚安排市長每日的行程太密集，休息時間不夠，盼日後市長行程，幕僚要給市長有休息時間。

黃偉哲表示，「不好意思讓大家擔心個人的事」，再度展現個人輕鬆風格表示「感謝議員的雞精，不過最近開始想吃素」。他參與議會全程，面對議員質詢仍起立回答，中午再參加一場捐血活動致詞，未顯疲態，承諾之後會更重視身體健康。