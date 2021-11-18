台中山城的橘子紅了，石岡區農會整合7家觀光果園舉辦「樂活石岡採橘趣」一日遊程，推出三大主題路線，安排走訪養菇場、情人木橋、日式穀倉、九房3D彩繪村等人氣景點，最後體驗採橘。最便宜自駕遊含午餐及採果300元，6人或30人成團含車資、採果及午餐，每人1000元有找。

初冬時節，台中山城進入柑橘產季，首批登場的是椪柑。石岡區農會整合食水嵙休閒農業發展協會推出採果農遊三部曲，包括石岡、東勢、豐原、新社等7家觀光果園一同參與，帶領旅客走訪果園體驗採收豐碩的果實，並深入的導覽解說柑桔果樹的生長、種植等知識。

「樂活石岡採橘趣」一日遊程含午餐及採果300元起

石岡區農會張東海推薦農遊三部曲，最便宜自駕遊300元，6人或30人成團每人1000元有找。（王文吉攝）

石岡區農會總幹事張東海推薦農遊三部曲，包括「來去石岡菇果一下」、「在石岡遇見初心」、「石岡單車逍遙採果趣」等三大主題遊程，安排走訪隆谷養菇場、情人木橋、騎行東豐鐵馬道、日式穀倉、九房3D彩繪村等人氣景點，最後前往觀光果園體驗採摘椪柑。

台中市石岡區農會整合7家觀光果園舉辦「樂活石岡採橘趣」一日遊程。（王文吉攝）

石岡區情人木橋週邊打造「紫見石岡-浪漫花漾園區」。（王文吉攝）

張東海表示，冬遊石岡採橘趣已舉辦13年，今年開放自駕遊，每人300元含風味餐、景點導覽及採果門票並贈送1斤椪柑，園主大方開放「採果吃到飽」；6人或30人成團，含車資1000元有找，物超所值，不限假日出團，已有100組客人報名，歡迎各地旅人來石岡作客遊玩。

石岡區情人木橋週邊打造「紫見石岡-浪漫花漾園區」。（王文吉攝）

石岡區情人木橋打造浪漫紫色傘海，吸引遊客前往拍照打卡，（王文吉攝）

台中市農業局表示，石岡擁有好山好水農產多元名，藉由農遊行程，吸引外地遊客走向大自然，前來參與體驗，增進地方觀光活動，也創造農業生產走向休閒觀光化三級產業整合，來提高農業經濟收入，讓消費者享受最新鮮水果，並帶動周邊產業及景點觀光。