新北市竹聯幫仁堂明仁會杜姓幹部3月起夥同小弟在新北多處暴力砸店，甚至開車直接衝撞民眾。（蔡雯如翻攝）

竹聯幫明仁會暴力討債砸店 土城警掃蕩逮10嫌

全台近期暴力事件頻傳，當街圍毆、砸店事件屢現不窮。新北市竹聯幫仁堂明仁會杜姓幹部3月起夥同小弟在新北多處暴力砸店，甚至開車直接衝撞民眾，土城警分局蒐證半年，查獲杜男等10人涉及組織犯罪等罪嫌，並查扣到多把西瓜刀、毒品等證物，將嫌犯全數移送新北地檢署偵辦。

土城警分局指出，杜男涉嫌夥同多名小弟，從今年3月起多次以暴力手段涉嫌傷害、毀損、妨害自由、暴力討債等犯罪行為，氣焰囂張，警方陸續追蹤嫌犯發現，杜男曾因與民眾發生糾紛，就在洗車場夥同小弟當眾砸店，甚至因為約談民眾到指定地點，直接開車衝撞，屢次犯案，造成數人受傷。

警方蒐證半年後，昨持拘票到杜男住所將10名犯嫌拘提到案，查扣多把西瓜刀及球棒、行動電話、毒品咖啡包及愷他命等相關證物，訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

土城分局長周振安表示，杜男在轄內涉及多起鬥毆及滋事案件，又有暴力討債及販賣毒品的不法行為，對治安造成嚴重影響，為了有效壓制暴力犯罪，警方組成專案小組蒐集事證，並報請檢方偵辦，對於犯罪行為、組織絕對會一網打盡，不讓地方惡霸囂張橫行，展現新北市維護治安決心。

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