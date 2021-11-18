疫情持續發展，各國積極研發精準醫療策略。國家同步輻射研究中心（國輻中心）參與太空實驗計畫，透過太空站補給船，將「類病毒顆粒」隨太空人的補給物資，一同運往國際太空站進行結晶實驗，盼藉此獲得高解析度、更精細的原子組成與病毒結構資訊，進而開發專一性標靶有價性疫苗，有利於研發新抗病毒策略。

國輻中心與日本「Space BD株式會社」及其台灣總代理「陽翼先進科技公司」合作，共同參與即將在今年底啟動的太空實驗計畫。

本次進行太空旅遊的類病毒顆粒，由國輻中心副主任陳俊榮與其研究團隊製作，運用分子生物學技術，大量生產高純度病毒外殼蛋白質，成功組裝成不具傳染能力的類病毒顆粒。隨後由Space BD以及陽翼先進科技公司，擔任護送員，將類病毒顆粒送往日本轉機後，再搭乘太空站補給船，飛往國際太空站。

約1個月後，類病毒顆粒將變身為「類病毒晶體」運回地球，並急速冷凍至攝氏零下196度後送回台灣，利用國輻中心的「台灣光子源」（Taiwan Photon Source TPS）的高強度X光及「蛋白質結晶學技術」，觀察類病毒顆粒在無重力下的結晶狀態，並比較在地球重力下病毒組裝與結構上的差異。

陳俊榮表示，預期晶體品質在無重力下，將會比在地球一般實驗室提高許多，類病毒晶體結構的品質越好，就能解出更精細，且接近原子等級的完整病毒顆粒結構，並能透析病毒中的每一個原子組成。

陳俊榮提到，藉由高解析度的病毒結構資訊，可以讓我們深入瞭解病毒的組成與構造，以及侵入感染宿主細胞的關鍵機制。

陳俊榮指出，像是新冠肺炎病毒上的棘蛋白，突觸次單位通常扮演辨識與感染不同宿主細胞的重要角色，功能類似一串「鑰匙」，可以開啟病毒入侵細胞的大門，洞析了其結構，就可以掌握病毒生命的密碼，可用來開發高效率次單位疫苗。

陳俊榮認為，若能以突觸次單位為主要「抗原決定位」（Antigenic Epitope），便能大幅提高抗體辨認病毒之專一性，進而開發專一性標靶有價性疫苗，提升疫苗的有效性，有利於新的抗病毒策略的研究發展，可望為精準健康與防疫科技帶來新突破。