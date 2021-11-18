總統府警衛室前主任陳敏華，涉及購買50條私菸，遭法官判處緩起訴，卻遲未被懲處。時代力量立委陳椒華今在立院司法法制委員會質詢此事，總統府祕書長李大維表示，由於北檢調查在近日才有結果，13日已經解除陳敏華在警衛室的任務。至於晉任少將爭議，李大維說，按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

國安局特勤利用總統專機出訪，夾帶9793條私菸被逮，總統府警衛室前主任陳敏華因「督導不周」被記一大過，後來卻晉升少將，被網友酸是「七星少將」。北檢清查購菸名單，發現陳也買了50條，陳敏華認罪，被依逃漏稅捐罪處分緩起訴1年，繳公庫4萬元，參加法治教育6小時。

陳椒華質詢，私菸案涉及《貪污治罪條例》，但總統府在案發時卻稱是「超買」，哪一個認知才正確？李大維回應，當然要尊重司法裁定。

陳椒華說，陳敏華捲入私菸案仍晉升少將，被稱為「七星少將」，是否重新檢討其晉任？李大維表示，北檢對陳敏華的調查直到最近才有結果，所以總統府上周六，也就是13日就做了決定，解除他在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

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