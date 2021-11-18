高科技產業是台灣經濟發展核心，晶圓代工龍頭台積電更是重中之重，優渥的福利條件也讓不少人趨之若騖，甚至不少文組生也搶進台積電，其中作業員技術員、業務客服人員及內勤會計財務等是3大搶手的職缺。

518職場熊報報導，過去就曾有台積電員工分享，進入台積電擔任技術員或作業員2年後，一年可以領到80幾萬，有過來人透露，如果不知道要幹嘛想賺多一點錢，台積電可以讓你年收贏過80%的人。不過，網友也提醒，台積電每日基本工時10小時起跳，要看自己能不能撐得下去。

此外，擁有流利的英日文將是進入台積電的優勢，內部許多業務或客服職缺都需要相關人才，算是文組人能發揮專長的最佳途徑。不僅如此，內勤部門也是文組人可以使力的方向，包括財會、採購、法務、人資及公關等職務等。

有趣的是，文組生爭取進入台積電的現象也引起PTT網友們熱議，有人以「GG到底有什麼魔力？」為題發文，直指台積電是少數文組比理組更想進的公司，吸引不少人留言，「錢啊，大樹好乘涼」、「科技業就薪水好，沒別的原因」、「一樣賣肝，當然選錢多的」、「其實講難聽一點，是其他企業太爛，所以台積電就被突顯出來。」