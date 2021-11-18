中華職棒富邦悍將球員蔣智賢，2017年時任中信兄弟球員，因「冰風暴」事件遭球團釋出。博弈觀察家陳建名在三立電視公司《54新觀點》稱蔣智賢收錢打假球，被控妨害名譽，士林地院日前審結，以陳建名未經查證，貶損蔣智賢社會評價，判賠30萬，並在《中國時報》等報刊登道歉啟事。

陳建名2017年11月7日，在節目中發表「這個陳鴻文跟蔣智賢......中南部的組頭就有透過白手套，去找到這兩位，聽說有送了一些錢，請他們下半季的時候要來放水」、「就說有人去送錢，請他們下半季的時候，就開始要來放水」、「聽說一場就送了1000萬」。

三立電視則以節目就公眾關注的職棒球員素行報導，由主持人提問，讓來賓臨場自身經歷、見聞就該報導事件予以分析、相互辯駁，電視公司無從對於所述內容予以事前、事後之審查，而且蔣智賢並未提出任何損害的證明，陳建名沒有提出任何理由反駁。

判決指出，蔣智賢是職業棒球員，如果牽涉打假球事件，不但損及其個人聲譽，運動生涯更可能因此終止，對於球員的影響很大，陳建名未經查證，恣意在節目上公開指摘，球員涉賭打假球，嚴重貶損蔣智賢社會評價，判賠30萬。刑事部分，去年6月高等法院依誹謗罪判陳建名3月徒刑、易科罰金9萬元。