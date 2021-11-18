非同質化代幣NFT（Non fungible token）2021年爆夯，近來更因馬來西亞歌手黃明志單曲「玻璃心」宣佈發售NFT在一天內就賺進2500萬引發立委關注。立委江永昌18日於財委會中考金管會主委黃天牧是否知道NFT、是否該納管？黃天牧表示，NFT是藝術創作，非代幣銷售也非反洗錢範圍，目前未納管，對於新創商品主要看「是否影響金融穩定、是否有助產業發展」才會考慮納管。

江永昌表示，金管會對NFT一下就撇開關係，但2017年金管會說透過發行數位虛擬貨幣商品銷售給投資人的募資行為就算代幣銷售，現在還算數嗎？

黃天牧指出，NFT是藝術創作，非代幣銷售，現在對NFT沒有特別注意。今年7月1日頒布虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法，所以先就虛擬通貨平台及交易業務事業來監管，目前已有六家業者加入遵循規範，金管會會「與時俱進」處理。

江永昌表示，馬來西亞歌手黃明志與陳芳語合唱的〈玻璃心〉用NFT方式99首收益突破2500萬台幣，規模不算小，現在說藝術品為非同質性，但現在台灣也有球隊發球員卡，會用一種數位權利內容發行瀏覽權，同一個檔案複制成NFT發行，可能相同內容，歌曲也可能取得同質化。

黃天牧表示，國際間的監理機關對新的、創新的東西，不會第一時間就跳下去說要管它，而是看對金融穩定性、風險影響，因為任何監理都有成本，當要對一個事物要管理時，要先問：為什麼要管理它，若對國家產業發展沒有助益時，為何要花成本去管理他？這一定要先討論，且是要高度、中度、低度監理？現在各國對NFT都還在觀察中，太早監理反而扼制其發展。