櫃買本周連四場業績發表會，繼16日「IC設計」、17日「富櫃200」兩場主題業績發表會後，今（18）日為「生技醫療」主題業績發表會，由創源（4160）、大學光（3218）及保瑞（6472）三家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績及營運展望。

櫃買中心指出，生技醫療產業是政府持續推動之重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一，截至10月底，生技醫療類上櫃公司的總市值為6887億元，占上櫃公司總市值約13％；18日將邀請基因檢測廠商創源、視力矯正手術及眼鏡通路商大學光、及藥品代工與開發廠商保瑞（6472）等三家上櫃公司，線上直播說明。

櫃買中心指出，接續明日（周五）還有「電子商務及文化創意」主題業績發表會；各場次業績發表會都由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供查詢及點閱觀看。