證交所辦理金融教育系列校園講座，11月17日挺進南台灣義守大學辦理，證交所總經理簡立忠指出，初入股市的年輕人，在選擇投資工具前，要有一個很重要的觀念，就是投資一定有風險，報酬越高、風險就越高。

證交所17前進義守大學邀請財經名人與年輕學子談投資、談風險，認識年輕人必學投資術，以協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

簡立忠強調，在投資領域裡，絕對沒有所謂的「穩賺不賠」，認清這一點，再開始挑選適合自身的投資商品。除此之外，還要懂得避免落入各種詐騙的陷阱，尤其是網路崛起的今日，勿輕易聽信傳言、勿跟風冒然進場，防範有心人利用各類網路工具行詐騙之實，選擇自己熟悉的投資工具，避免投機心態，才能預防可能因無法預期的風險而面臨投資虧損。

研訓院董事長吳中書表示，以自己的經驗提醒年輕朋友，在投資理財的學習路上，如何理性認識自己的風險屬性，只做自己懂的投資，切忌隨波逐流，才是正確投資的不二法門。期許大家都能夠落實投資紀律，透過長期投資，分散風險，年輕時為人生財務夢想打拚，老了也能夠存好老本，安心退休。

活動並邀請業界擁有證券分析師執照的財經主播葉芷娟主講，葉芷娟特別強調，「賺錢、存錢、投資」是理財黃金鐵三角，少了一角都會跛腳；另外也大方分享自己的投資經驗，介紹幾種適合年輕人的投資商品，提醒同學把握年輕優勢，及早建立正確理財觀，學習投資，因為有了這個選項，人生才不會被迫選擇。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃系列實體校園講座，前進北、中、南、東各大專院校，邀請財經名人與年輕學子談投資、講風險，分享投資經驗與建議，及認識年輕人必學投資術，會中並安排與師生面對面座談。本年度最後一場次的義守大學校園講座，現場學生反應熱烈，為110年度的前進校園活動畫下一個完美的句點。