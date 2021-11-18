台北捷運大直站附近有建築工程，今天中午工人不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯洩漏，台北市消防局和瓦斯公司獲報後都派員到場處理，布水線以降低瓦斯濃度。

消防局中午12時16分獲報，指中山區北安路458巷41弄附近有建築工程挖斷瓦斯管線，造成瓦斯洩漏事故，隨即派員到場布水線警戒，目前瓦斯公司也派員到達處理中。（編輯：李亨山）1101118