施工挖破瓦斯管線 大直捷運站2號出口封閉警消射水警戒 13:532021/11/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大直捷運站二號出口旁施工挖破瓦斯管線，警消在場射水警戒。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運大直站附近有建築工程，今天中午工人不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯洩漏，台北市消防局和瓦斯公司獲報後都派員到場處理，布水線以降低瓦斯濃度。 消防局中午12時16分獲報，指中山區北安路458巷41弄附近有建築工程挖斷瓦斯管線，造成瓦斯洩漏事故，隨即派員到場布水線警戒，目前瓦斯公司也派員到達處理中。（編輯：李亨山）1101118 桃園台鐵平鎮臨時站動土 2026年完工 光洋科 台鋼先進材料重要拼圖 #瓦斯 #瓦斯管線 #洩漏 #大直 #建築工程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 化解波白邊境衝突 梅克爾、馬克宏電話斡旋 04:102021/11/17 焦點新聞 國研院打造「5D智慧城市防救災平台」 強化地震防災量能 12:422021/11/16 生活 桃園航空城計畫 動土啟航 04:102021/11/18 財經要聞 柯：民汐線做全段 侯打臉：先蓋汐東線 04:102021/11/17 地方新聞 發展小型衛星倉 攻超短鏈物流 04:102021/11/18 財經要聞 大陸工程 承攬勝聯西門大院案 04:102021/11/16 產業特刊 警抄博弈網站 斷海神惡煞金流 04:102021/11/16 社會新聞 星廚助拳 兆鵬跨足中餐 04:102021/11/17 財經要聞 民汐線雙北交鋒 柯文哲主張做全段 侯友宜打臉：盼中央快核定汐東線 12:012021/11/16 政治 北捷、臺東縣府攜手合作 邀請民眾一起挺小農、做公益 22:432021/11/17 生活 百貨周慶熱銷榜揭曉 歐系洗碗機精品搶手 04:102021/11/17 時尚消費 社會熱門新聞 老公想去「換妻俱樂部」 不答應就離婚 她崩潰：我太保守嗎？ - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 盛唐中醫害46人鉛中毒出現死亡首例 女患者不幸病逝 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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