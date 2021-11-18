台中一名男大生因車禍案，竟遭3名瑪莎拉蒂惡煞痛毆受重傷，引起社會關注。市長盧秀燕日前主持市政會議強調，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。此話一出引發關注，國民黨青年部副主任詹為元昨(17日)在臉書表示，這就是盧秀燕市長的實在施政，不隨政治口水起舞，專心致力解決治安問題。

盧秀燕16日主持市政會議強調，「台中治安不容挑戰和破壞」，市警局速啟除暴專案瞄準不法之徒，三嫌逮捕到案，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，全面破獲背後犯罪集團，「嚴查重辦除惡務盡」。

詹為元昨在臉書寫下，父親是台中豐原人，小時候自己經常回台中老家住上一段時間，不瞞各位，小時候自己對台中的印象的確感到治安不太好，不過經過歷任市長，從胡志強、林佳龍、到現在的盧秀燕，相信大家都看得到台中治安改善的成果，甚至在去年底由經濟日報所做的「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，台中市在治安宜居躍進六都前段班，盧秀燕對於改善治安的不遺餘力有目共睹。

詹為元表示，民進黨像撿到槍一般瘋狂攻擊台中市政府，甚至還帶球棒進入市議會質詢，但當綠營不斷政治口水作秀的時候，盧秀燕則持續深化追查，並沒有把這起案子當成單純行車糾紛暴力，而是深入揪出主嫌背後涉嫌經營賭博網站、暴力討債等違法事跡，盧更說，「壞人要付出代價，滋事的人不要心存僥倖。」

因此詹為元也說，這就是盧秀燕市長的實在施政，不隨政治口水起舞，專心致力解決治安問題，這才是一位真正為民著想、以民為主的地方父母官應有的風範。對此有網友留言表示，「我這一二十年來也常去台中玩，真的改變很多了。不會說一定是哪位市長的政績，因此也不會因為一件事情就否定哪位市長。比起一些愛作秀噴口水還輸不起的市長，盧秀燕真的好太多了」、「這件事盧市長真的處理的很好」、「盧市長為台中真的做了非常多的事，幾乎市民都有感」。