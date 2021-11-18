中央推動「1922預約平台」，許多民眾認為相當便利；但也有民眾反映，預約時間很短，來不及預約，有的預約到了，當天臨時有事，無法前往接種。市議員邱素貞18日為民請命，要求衛生局調整預約接種策略，方便服務民眾。衛生局長曾梓展說，民眾可直接至衛生局網站查詢院所資訊及預約方式，完成預約接種。

台中市議會18日進行警消環衛委員會業務質詢，市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源等人，關心預約民眾錯過期程，將無法接種，要求衛生局應提出方便民眾接種的服務。

曾梓展表示，為服務未順利於平台完成預約，或預約無法依時間前往接種民眾，衛生局調整預約接種策略，改採雙軌制，民眾除可至「1922平台」預約外，也可到台中市合約院所預約AZ、莫德納、BNT及高端疫苗等四種疫苗，免上「1922平台」。

邱素貞指出，中央規劃的「COVID-19公費疫苗1922預約平台」，開放符合施打疫苗的對象，可以使用系統預約，不論查詢哪些人符合使用疫苗預約平台？或者要怎麼進行登記預約？只要按照意願登記、簡訊通知、預約接種、接種疫苗這4個步驟，就能完成疫苗登記與預約。

「1922預約平台」，大部分民眾認為很方便，但也有民眾反映，預約時間很短，來不及預約，甚至晚一點預約，住家附近的院所就額滿了，需跑到比較偏遠的區，很不方便。

另外，也有民眾預約到了，結果當天臨時有事，無法前往接種，下一期又不能預約，非常焦慮。邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源等人，要求衛生局針對預約不到的，以及預約沒辦法如期接種的民眾，提供較方便快速的補救措施。

衛生局說，目前台中市開放第一、二劑只要符合接種年齡、間隔均可預約，第一劑接種年齡，AZ及莫德納須滿18歲、BNT須滿12歲、高端則為滿20歲以上；另第二劑與第一劑接種間隔，AZ為8週，其餘三種疫苗均為4週，但BNT第二劑僅受理18歲以上民眾接種。目前除第一類醫事人員外均無開放混打，提醒民眾預約第二劑時，務必確認疫苗種類。

衛生局強調，至於相關預約接種資訊，衛生局將透過健康小衛星官方臉書宣導，民眾也可直接至衛生局網站查詢院所資訊及預約方式，完成預約接種。