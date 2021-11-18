國內物價指數（CPI）年增率連續3個月超過2％，近期多項民生物資上漲，引發民怨，民眾擔憂年關難過。對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院物價小組密切緊盯，政府會維持水、電、油氣價格穩定，並協調鋼鐵、航運貨櫃業者先滿足國內需求，六大量販超市也將設置「平價專區」；此外，法務部也會查處壟斷、哄抬物價等不法行為，遏止哄抬物價的不當行為。

羅秉成指出，目前政府為穩定物價，維持水、電、油氣價格穩定，油價是亞洲鄰國最低，且有緩漲機制，政府會幫忙吸收漲幅；電費到明年三月底前不會調漲，水、天然氣、瓦斯也沒有調漲計畫。

重要工業物料鋼、鋁、鋼筋等部分，政府已協調中鋼、中鋁等優先提供國內；貨櫃跟運費部分，也會協調國籍航商優先提供給國內業者貨櫃，縮短等候期，並提供合理價格。

此外，政府會每日監控民生物資價格，若有異常，主管部會將會立即處理，一旦價格異常時，農產品部分會釋放庫存、啟動進口措施輔導農民盡速復耕；民生物資部分，經濟部也已協調6大量販超市設置平價專區。

因應進口原物料上漲，導致許多物資價格跟著上揚，政府是否考慮降低關稅或貨物稅，羅秉成說，自由經濟市場漲幅予以尊重，但會密切注意異常囤積哄抬情形，若發現或接獲檢舉，會依相關規定立刻啟動查辦。