黃子佼18日出席第8屆新北庇護禮發表記者會，他宣布升格人父後首度亮相，一開口先道歉：「首先跟大家說抱歉，騙了大家3個月，這段時間是我說謊最多的時候。」強調成功受孕「全部靠自己力量」，黃子佼坦言老婆孟耿如中間有發生過2次「假性懷孕」，所以她求子心情隨緣看待，也透露得知懷孕當下一次購買3個不同品牌的驗孕棒，才證實懷孕。

老婆孟耿如懷孕3個月，黃子佼說老婆有致電給林依晨諮商，因為林依晨恰好在坐月子，兩人除了討論適合的月子中心外，也興奮說孩子未來可能一起上學，成為同學，「可能還會在學校碰到，就請她多關照。」徐若瑄雖然因子宮裡的腺瘤長大而住院處理，卻也不忘打電話向黃子佼夫妻倆恭喜，還執意要視訊表達關心，讓黃子佼笑說：「妳先顧好身體比較重要。」

黃子佼和新北市長侯友宜出席第8屆新北庇護禮發表記者會。（羅永銘攝）

黃子佼也說道，小燕姊（張小燕）得知消息時情緒相當失控，「電話一直打來，我們也不敢不接，其實通話也沒什麼內容，她就問說（懷孕）真的嗎？我們就說這能開玩笑嗎？她就又哭又笑，內容很空洞，但感受得到她的激動，我們想跟她碰面的話，她應該也會很高興。」

他也提到求子過程中，曾跟網紅「那對夫妻」吃飯，當時那對夫妻也還未懷上2寶，本來還相約去做人工受孕，但沒多久他們也自然懷孕，直到8月時「那對夫妻」送他們好孕棉跟金鏟子，沒多久就中了，「真的要感謝他們，兩對夫妻本人要去人工，結果後來都陸續自然受孕了。」他形容這是很特別的歷程。

老婆懷孕後，夫妻倆的日常做很多調整，黃子佼慢慢體會到孕婦的辛苦跟情緒起伏，「因為荷爾蒙的改變，她也不知道為什麼『不快樂』，我們做老公的也幫不上忙，我也盡量滿足她。」因此孟耿如懷孕後喜歡走路運動，有時一走就40分鐘，「但她想走我就陪她」，十分貼心。

黃子佼說醫師也說就正常作息，「想吃就吃，想打羽毛球就打，因為懷孕不是生病」，但身為女明星總會擔心身材走樣，所以孟耿如壓力頗大，看見徐若瑄、簡嫚書、陳意涵產前產後都很纖細，覺得別人做得到她也可以，就會有很多想像，至於小孩的性別、將來要剖腹產、自然產，黃子佼都交由老婆來決定，儘管夫妻倆未來會面臨許多沒碰過的難題，但仍會攜手解決，盼孩子能開心長大。