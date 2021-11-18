大陸媒體調查指出，有超過8成的受訪青年表示，如有機會願意發展個人副業。（shutterstock）

如今「身兼數職」已成為大陸年輕人的潮流，日前中國青年報社社會調查中心對2454名18到35歲青年進行的調查顯示，有85.5％的受訪青年表示，如果有機會願意開展副業，11.9％表示現在就有副業，僅2.6％的受訪青年沒有做副業的意願。

杭州一名年輕人蔡禮禮（化名）就說，有名同學副業做美工，非商用每張收費幾十元、上百元人民幣，如果商用收費會再高一些，每次花費兩三個小時，能不用到處奔波覺得挺好的。

蔡禮禮表示，希望將來自己也能有副業，認為開展副業對推廣能力有一定要求，得把自己推銷出去，需掌握一定的行銷能力。其次要提升自我管理能力，平衡好主業和副業是開展副業的前提條件。

根據該調查也顯示，有75.1％的受訪青年認為得根據個人情況選擇副業、切忌盲目跟風，64.7％的受訪青年指出儘量不要影響主業，54.5％的受訪青年認為得提前做好行業市場調研，47.5％的受訪青年表示要有必要的法律知識，42.6％的受訪青年覺得心態上要穩紮穩打，不急於求成。