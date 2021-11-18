鉛中毒案被害人出現死亡首例，被害人家屬陳明振（中）等人出面說明。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

去年7月爆發盛唐、九褔中醫診所將禁藥硃砂入藥，造成包括前台中市議長張宏年、兒子市議員張彥彤等40多患者鉛中毒。其中，張姓女患者在今年11月2日過世，成為鉛中毒被害人死亡首例，親友今天出面表示，張女抱著遺憾離開人間，希望盛唐中醫負責人呂世明要負起責任。

鉛中毒案目前仍在台中地院審理。據了解，張女士是乳癌患者，癌細胞轉移到肝臟，經西醫治療後，轉到盛唐中醫調養，沒想到竟成為鉛中毒受害人，於今年11月2日病逝，張女士的何姓友人及其他鉛中毒被害人家屬陳明振今天由律師陪同開記者會說明。

張女士的家屬悲慟未出席記者會，由張女士的友人何小姐出面指出，張女士成為鉛中毒的被害人後，醫師發現惡性腫瘤越來越大，建議她先處理腫瘤，暫緩肝臟排毒，而再接受化療。張女士這次住院治療，每天昏睡，病情越來越嚴重，在10月底清醒後表示要回家，沒想要，竟在11月2日過世，親友都相當不捨。

何小姐傷心地說，她本身也是鉛中毒案的被害人，張女士生前跟她談到求償問題，曾提到要「想好自己的後路」。何小姐說，被害人大多出現身體疼痛問題，連醫師都無法答覆是否與鉛中毒有關，所有的被害人都不想和張女士一樣帶著遺憾離開人世。她在後續的排毒方面就已花70萬元，呼籲盛唐中醫負責人呂世明要拿出誠意解決。

前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是盛唐中醫鉛中毒患者，他提出3項說明表示，受害者期望，有法院認證的醫療單位鑑定，受害人的身體不適（疼痛）與鉛中毒之間的有關係，事隔一年多，許多病友經過解毒治療，血中鉛濃度已經大幅降低，但是後遺症還是持續發作。

陳明振呼籲，呂世明要拿出誠意討論賠償問題，而不只是透過委任律師表達，願賠償掛號費跟醫藥費，中醫鉛中毒案例是台灣首例，受害人須要面對長久的身體痛苦與不斷的醫療過程，病患及家屬身心俱疲，加害人應該受到合乎比例原則的懲罰，已儆效尤。